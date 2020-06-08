  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ayağı demir korkuluğa sıkışan yaralı köpeği itfaiye kurtardı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bir bahçenin demir korkuluklarına ayağı sıkışan ve kurtulmak için çabalarken yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:45:46 -
Ayağı demir korkuluğa sıkışan yaralı köpeği itfaiye kurtardı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bir bahçenin demir korkuluklarına ayağı sıkışan ve kurtulmak için çabalarken yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Hacı Seyit Ali Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesinin demir korkuluklarına ayağı sıkışmış bir sokak köpeği olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süre bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı için yaralanan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Demir korkuluğu hidrolik makasla kesen itfaiye, yaralı köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı köpek, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı