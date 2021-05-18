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Teknoloji Aya giden ilk turist o isim olacak
Teknoloji

Aya giden ilk turist o isim olacak

Japon milyarder Yusaku Maezawa, 8 Aralık 2021'de Rusya Federal Uzay Kurumu (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 14:25:00 -
Aya giden ilk turist o isim olacak

Japon milyarder Yusaku Maezawa, uzayla ilgili hayallerini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Maezawa, Aralık ayında Rusya Federal Uzay Kurumu (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) ziyaret edecek. Amerikan uzay turizmi şirketi Space Adventures Perşembe günü yaptığı açıklamada, Japon milyarder Maezawa'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yapılacak misyon için hazırlıklara başladığını belirtti. Maezawa ve üretim assistanı Yozo Hirano'nun Baykonur Uzay Üssü'nden Rus Soyuz MS-20'ye 8 Aralık 2021'de binmesi planlandığı açıklandı.Rus kozmonot Aleksander Misurkin'in eşliğinde gerçekleştireceği 12 günlük seyahat için UUİ yolculuğu boyunca 20 ila 40 milyon dolar harcama yapacağı bildirildi.

Ay'a gidecek ilk turist olacak

Öte yandan, Japon milyarder, 2023 yılında ABD'li girişimci Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'nın uydusu Ay'ın etrafında düzenleyeceği ilk seyahate katılacak. Ay'daki İlk turist olmak için hazırlanan Maezawa, yolculuğu sırasında kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını ilan etmişti. 45 yaşındaki milyarder Maezawa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX üretimi roketle 2023'te Ay'a düzenlenecek "dearMoon" turunun tüm masraflarını karşılayacağını ifade etmişti.

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