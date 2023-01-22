  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyasi partilerle görüştü mü? Haluk Levent'ten vekillik cevabı

Sarıgül'ün KIZILELMA videosu hem destek buldu hem tepki çekti!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten hükümete olay çağrı: Durdurulmalı

UEA: Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak! Suudi Bakandan Davos'ta dikkat çeken müthiş çıkış

Fas'tan Türkiye kararı! "Mayıs'ta başlıyoruz" diyerek duyurdular

Yargıtay'dan depozitoyu euro, dolar cinsinden alanlara: Bunu yapma kararı aldı! Ev sahipleri, kiracılara cevap niteliğinde haber

Ukrayna'dan kritik Türkiye mesajı: Bu alanda iş birliği içinde olmayı bekliyoruz

HÜDAPAR'dan destek çağrısı

"F-35'ler bize pahalıya patlayacak" deyip açıkladı: Türkiye'nin bu projesinden ciddi endişe duyuyorum

Karne gününde utandıran görüntüler! Öğretmeninin gözü önünde yaptı
Dünya Ay'a ayak basan ikinci astronot, 93 yaşında dünyaevine girdi
Dünya

Ay'a ayak basan ikinci astronot, 93 yaşında dünyaevine girdi

Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen Edwin Buzz Aldrin, 93 yaşına girdiği doğum gününde evlendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 00:29:00 -
Ay'a ayak basan ikinci astronot, 93 yaşında dünyaevine girdi

Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen Edwin Buzz Aldrin, 93 yaşına girdiği doğum gününde evlendiğini duyurdu.

Aldrin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 93. yaş gününde uzun zamandır sevdiği Dr. Anca Faur ile hayatını birleştirdiğini açıkladı.

Aldrin, hesabından evlilik töreni sırasında çekilmiş iki kare fotoğraf da paylaştı.

Eşi Faur'un kendisinden 30 yaş küçük olduğu kaydedildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde Aldrin'in daha önce 3 kez evlendiği belirtildi.

Eski NASA astronotu Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay uçuşu ile Ay'a yolculuk yapmış, Neil Armstrong'tan sonra Ay'a ilk ayak basan insan olarak kayıtlara geçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli maaşlarından sonra müthiş haber! Müjde yağıyor: 3'lü kazanç kapısı açılacak, ikramiye, promosyon...
Ekonomi

Emekli maaşlarından sonra müthiş haber! Müjde yağıyor: 3'lü kazanç kapısı açılacak, ikramiye, promosyon...

SSK emekliye müjde son dakika gelişmeleri: Türkiye'ye müjde verildi. Yeni yıla zam müjdesiyle merhaba diyen emekliler Temmuz ayında bir maaş..
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Ekonomi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 33 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Meteoroloji o bölgelere alarm verdi! Duyurdular: Türkiye'ye sağanak ve fırtına şiddetli olacak, flaş açıklama
Yaşam

Meteoroloji o bölgelere alarm verdi! Duyurdular: Türkiye'ye sağanak ve fırtına şiddetli olacak, flaş açıklama

Uzmanlar tarafından hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği açıklanırken özellikle İstanbul'da yaşayan kişiler kar yağışı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23