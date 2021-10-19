Tüm dünyanın koronavirüs ile sınavı sürüyor. Salgında ikinci yıla yaklaşılırken yeni bir mutasyon haberi geldi. Peki, korona yeni mutasyonu hangi ülkelerde görüldü?

AY.4.2 Delta varyantı nedir nerede görüldü? AY.4.2 Delta varyantı virüs daha mı bulaşıcı?

Aralık 2019’da Çin Wuhan’da ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan salgın sebebiyle şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon kişi yaşamını yitirdi.

Aşı ve toplumsal bağışıklıkla salgının bitmesi beklenirken sık sık gelen mutasyon haberleri moralleri alt üst ediyor. Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı. Söz konusu mutasyona AY.4.2 ismi verildi. AY.4.2 varyantının yüzde 10 ile 15 oranında daha bulaşıcı olduğu belirlendi.

London College Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanı François Balloux, "Eğer ilk incelemelerimiz doğruysa AY.4.2, pandeminin başladığı günden beri karşımıza çıkan en bulaşıcı Koronavirüs türü" dedi.