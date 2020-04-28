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Gündem

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma açıldı

İngiltere'de bir pilot, Ulusal Sağlık Çalışanlarına (NHS) moral vermek için Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı kapsamında özel bir uçuş düzenlenmesini örnek aldı. İngiltere Sivil Havacılık İdaresi, pilota yönetmeliğine aykırı davrandığı için soruşturma başlattı.

2020-04-28 16:00:00 -
'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma açıldı

İngiltere bir pilot, koronavirüs salgınında mücadele eden Ulusal Sağlık Çalışanlarına (NHS) moral vermek için Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş düzenlenmesini örnek aldı. Kimliği açıklanmayan pilot, Cessna F150 tipi küçük uçakla, ülkenin Hampshire bölgesindeki Blackwater kasabasının batısında bulunan Blackbushe Havaalanı’ndan kalkış yaptı. Pilot kalkış yaptığı uçakla çizdiği rotada, 'saygı gösterisi' olarak Ulusal Sağlık Servisi’nin baş harfleri olan NHS yazdı. Pilotun NHS için yaptığı özel uçuş için izin almadığı ve İngiltere Sivil Havacılık İdaresi (CAA) yönetmeliğine aykırı davrandığı için rapor edildiği öğrenildi.

'Soruşturma başlatacağız'

Pilot, İngiltere Sivil Havacılık İdaresi yönetmeliklerine aykırı davrandığı ve uçağı ‘keyfi’ olarak uçurduğu gerekçesiyle rapor edildi. İngiltere Sivil Havacılık İdaresi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pilotun niyetini her ne kadar takdir etsek de yönetmeliğe aykırıdır. Bu nedenle pilota soruşturma başlatacağız" ifadeleri kullanıldı.

THY uçakları ay-yıldız çizmişti

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İç Anadolu bölgesini kapsayan özel bir uçuş düzenlemişti. Flightradar24 üzerinden de yoğun bir şekilde anbean takip edilen uçuşun ardından ay-yıldızlı bir rota ortaya çıkmıştı.

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