Ay tutulunca kılınacak namaz

Ay tutulması (Husuf) namazı kaç rekat, nasıl ve ne zaman kılınır? sorularının yanıtı haberimizde. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından bize ulaşan hadislerde ay ve güneş tutulması durumunda namaz kılınması ve dua edilmesi tavsiye edilmiştir. Allah'ın en büyük mucizelerinden birisi olan ay ve güneş tutulması durumunda yapılacak ibadetlere dair detaylar haberimizde.

AY TUTULMASI NAMAZI NASIL NE ZAMAN KILINIR KAÇ REKATTIR?

Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir. Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, “Küsûf”, 1, 15).

Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek‘at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek‘atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir. Küsûf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsûf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.

Ebû Hanîfe ve Mâlik, ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz’in bu sebeple namaz kılmadığını öne sürerek, hüsûf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rek‘at namaz kılınabilir, müstehaptır. Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise hüsûf namazı da küsûf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

Şiddetli rüzgâr, aşırı yağmur, aşırı soğuk ve benzeri durumlarda, bunların can ve mal kaybına yol açabilecek doğal âfete dönüşmemesi için dua etmek ve bu anlamda iki rek‘at namaz kılmak güzel (müstehap) ulunmuştur. Nitekim Peygamberimiz şiddetli bir rüzgâr estiğinde şöyle dua etmiştir:

"Allahım! Senden rüzgârın en hayırlısını, rüzgârla gönderdiklerinin en hayırlısını isterim. bu rüzgârın kötülüğünden, bu rüzgârdakilerin kötülüğünden ve rüzgârla gönderdiğin şeylerin kötülüğünden sana sığınırım"

(Tirmizî, “Da‘avât”, 48, 88; Müslim, “İstiska”, 15).

Bu durumlarda namaz ve dua, tabiat olaylarının insanlarda ve çevrede hâsıl edebileceği olumsuz etkilere karşı Allah'tan yardım dileme mahiyetindedir.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OLACAK?



İlki Ocak ayında, ikincisi ise Temmuz ayında görülecek olan Kanlı Ay Tutulması; Avustralya, Avrupa, Antarktika, Afrika, Asya, Güney Amerika’nın doğusu ve Rusya’dan gözlemlenebileceği açıklandı. Öte yandan Kanlı Ay Tutulması, saat 20.13 itibariyle başlayacağı ve ertesi gün sabaha karşı 02.30 saatlerinde biteceği belirtildi. Bununla birlikte ülkemizde de kısmi olarak izlenebilecek Kanlı Ay Tutulmasının maksimumunun gerçekleştiği 22.30 ve 01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.

İşte Ay tutulması saatleri:

Gölgeli Ay tutulmasının başlangıcı: 20:14

Kısmi Ay tutulmasının başlangıcı: 21:24

Tam Ay tutulmasının başlangıcı: 22:30

Maksimum tutulma anı: 23:21

Tam Ay tutulmasının bitişi: 00:13

Kısmi Ay tutulmasının bitişi: 01:19

Gölgeli Ay tutulmasının bitişi: 02:12