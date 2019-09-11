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Ay çekirdeğini trafiğe açık yola serdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaban domuzlarının ayçiçeğine zarar vereceği endişesiyle erken hasat yapan Nihat Ateş, rutubetli olan ürünü kuruması için trafiğe açık, merkezi bir sokağa serdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:46
Ay çekirdeğini trafiğe açık yola serdi

Keşan'a bağlı Karahisar köyünde çiftçilik yapan Nihat Ateş,yaban domuzlarınınayçiçeğine zarar verebileceği düşüncesiyle erken hasat yaptı. Ateş çekirdeği, Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi'ne götürdü.

Ancak buradaki görevliler, çekirdeğin rutubetli olduğunu, depoya dökülmesi halinde buradaki diğer ürünlere de zarar verebileceğini söyleyip, kurutup getirmesini istedi.

Bunun üzerine Nihat Ateş, ürününü kuruması için şehir merkezinde trafiğe açık olan sokağa sermek zorunda kaldı. Ateş, birkaç gün sonra kuruyan ürünü kooperatife götürerek teslim etti.

"Ayçiçeği çiftçiyi memnun etti"

Depoya dökülen rutubetli çekirdeğin diğer ürünleri de olumsuz etkilediğini belirten Ateş, "Ürün tarlada 5-10 gün daha durabilirdi. Fakat domuz korkusundan erken topladık. Çekirdek rutubetli çıktı. Mecburen kurutmak zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 3 ton ürünü kuruması için yola serdik. Kurutmazsak depodaki diğer ürünlere de zarar veririz. Çekirdeği ince yayarsak 1 günde kurur. Bu yıl verim yüksek. Fiyatlar da fena değil. Ayçiçeği çiftçiyi memnun etti" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:46
  1. Keşan
  2. Karahisar köyü
  3. Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi

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