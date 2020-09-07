  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi Arkas Spor
Spor

AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi Arkas Spor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:41:19 -
AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi Arkas Spor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında yarın Arkas Spor ile karşılaşacak.

TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Geçtiğimiz sezonun pandemi nedeniyle play-off müsabakaları oynanmadan tescil edilmesinin ardından normal sezonu ligde birinci sırada bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta ile ikinci sırada bitiren Arkas Spor'un karşı karşıya geleceği müsabaka seyircisiz oynanacak.

Şampiyonlar Kupası'nı 3 kez müzesine götüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, bu başarıyı 4. kez elde etmek için mücadele edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur
Gündem

Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur

Yunanistan'ın Türkiye karşı yürüttüğü "maksimalist" tezlerine karşı çıkan aklıbaşında Yunanlı isimler olası savaşın büyük felaketlere yol aç..
Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı
Dünya

Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü YPG/..
Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?
Dünya

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in başına gelenlerin so..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı