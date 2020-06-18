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Spor

AX Armani Exchange Milan, Kevin Punter'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:17:20 -
AX Armani Exchange Milan, Kevin Punter'i transfer etti

ANKARA (AA) - THY Avrupa Ligi ekiplerinden AX Armani Exchange Milan, ABD'li oyun kurucu Kevin Punter'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Kızılyıldız forması giyen 26 yaşındaki basketbolcu ile transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Segafredo Virtus Bologna ile şampiyonluk yaşayan Punter, dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Punter, Kyle Hines ve Malcolm Delaney'in ardından İtalyan ekibinin transfer ettiği üçüncü ABD'li basketbolcu oldu.

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