Avusturya’nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Karabaczek: İnşaat şirketleriyle iş birliğinde büyük potansiyel görüyoruz

Karabaczek, Avusturya’nın Türkiye’ye yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Avusturyalı yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesinde etkili olan faktörlere değinen Karabaczek, “Jeopolitik konum ve güçlü lojistik bağların yanı sıra ülkede birçok sektörün ihracat odaklı olması nedeniyle üretimde kaliteye verilen değer, iş gücü kapasitesi, başarılı mühendisler, doğu ülkelerine ve Afrika’ya erişim imkanı, Türkiye’ye yatırımı cazip kılan faktörler” diye konuştu. Karabaczek, Türkiye’nin coğrafi konumuyla da Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarları için ideal bir köprü olduğuna dikkati çekerek, bölgedeki çoğu ülkeden temsilcilikleri ağırlamasının yanı sıra Türk Hava Yolları gibi güçlü lojistik hizmet sağlayıcıları ile çok iyi bir uçuş ağı sunmanın İstanbul’u iş yapmak için ideal bir yer haline getirdiğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa’ya yakın ve nüfusuyla büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Karabaczek, ülkenin genç ve eğitimli insanlarıyla da önemli bir pazar olduğunu bildirdi.

“Türkiye daha fazla yatırım yapmalı”

Türkiye’de yatırımcılar için potansiyel vadeden sektörlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Karabaczek, enerji, geri dönüşüm sistemleri, çöp ve su arıtma gibi alanlarda ülkenin daha fazla yatırım yapması ve çevre teknolojilerini devreye sokmasının faydalı olacağını söyledi. Karabaczek, “Özellikle inşaat sektöründe, Türk inşaat şirketleri ile Avusturyalı tedarikçiler arasında daha fazla iş birliğinde büyük potansiyel görüyoruz” dedi.