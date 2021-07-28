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Dünya Avusturya'dan skandal açıklama: Türkiye'yi almayın!
Dünya

Avusturya'dan skandal açıklama: Türkiye'yi almayın!

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Afgan mülteciler bağlamında Türkiye'ye yönelik ifadelerinin yankıları sürerken, Viyana hükümeti, Ankara'nın tepkisine neden olacak bir adım daha attı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 08:55:00 - 2021-07-28 09:00:56
Avusturya'dan skandal açıklama: Türkiye'yi almayın!

Avusturya, Avrupa Birliği'nin (AB) üye olmayan ülkelerin de katılımına yeşil ışık yaktığı savunma odaklı Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projelerine Türkiye'nin katılımına karşı çıktı.

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Türkiye'nin katılım için belirlenen kriterleri karşılamadığını savundu.

Türkiye, sürmekte olan 46 PESCO projesinden biri olan Askeri Hareketlilik'te yer almak istediğini projenin koordinasyonunu yürüten Hollanda'ya mayısta resmen iletti.

Bu proje, NATO'nun da son dönemde üzerinde önemle durduğu askeri unsurların bürokratik engellere takılmaksızın bir ülkeden diğerlerine hızlı geçişinin sağlanmasına dayanıyor.

AB'nin 24 üyesinin yer aldığı projeye katılım için oybirliği gerekiyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Afgan mülteciler açısından Almanya, Avusturya ya da İsveç'tense Türkiye'nin sığınmak için daha doğru yer olduğunu söylemişti.

Türkiye ise, Kurz'a tepki göstererek, "Türkiye, kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir" açıklamasını yapmıştı

 

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