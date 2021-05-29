Avusturya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah saldırı!

Avusturya'da koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan bir merkezde müslümanlara ait 600 cami ve kurumların dijital haritası duyuruldu. Basın toplantısında konuşan Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, Viyana’daki taşkınlıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürdü. Bu ifadelere sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç, hem fişleme çalışmasını eleştirdi hem de açıklamaların gerçeklerden uzak ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Müslümanlara ait cami ve kurumları gösteren dijital harita

Avusturya’da iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan "Dini Saikli Siyasal Aşırıcılığa Yönelik Avusturya Dokümantasyon Merkezi", ülkede Müslümanlara ait 600 cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kurumların detaylı bilgilerinin yer aldığı bir tür "dijital harita"yı kamuoyuyla paylaştı.

Kamuoyunda "Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi" olarak bilinen merkez, "Islamlandkarte" adı verilen, Müslümanlara ait 600 cami ve derneğin detaylı bilgilerinin yer aldığı dijital haritanın tanıtımına Başbakan Sebastian Kurz’un partisinden Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dokümantasyon Merkezi temsilcisi Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan ve akademisyen Elham Manea katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Avusturyalı küstah bakana tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, Avusturya Entegrasyon Bakanı Raab'ın sözleri için şunları söyledi:

"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından hazırlanan ve Avusturya'daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve Viyana’daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez.

Asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikalar toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemektedir. Avusturya'nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır."