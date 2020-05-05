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Aktüel

Avusturya'daki gurbetçiden Kocaeli'de yaşayan annesine doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:28:17 -
Avusturya'daki gurbetçiden Kocaeli'de yaşayan annesine doğum günü sürprizi

KOCAELİ (AA) - Avusturya'da yaşayan Selahattin Kaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ikamet eden annesinin doğumu gününü, belediye ekiplerinin desteğiyle kutladı.

Selahattin Kaya, Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü'nü arayarak yalnız yaşayan annesi 79 yaşındaki Nazmiye Kaya'nın doğum gününün kutlamak için destek talebinde bulundu.

Harekete geçen ekipler, doğum günü pastası alarak Nazmiye Kaya'nın evine gitti.

Avusturya'da yaşayan oğlu Selahattin Kaya ile telefondan görüntülü görüşen Nazmiye Kaya'nın mutluluğu gözlerinden okundu.

Nazmiye Kaya, sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün kapımın çalınıp pastayla doğum günümün kutlanacağını hayal bile etmemiştim. Mutluluktan gözlerim doldu. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Ekipler, ayrıca Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından gönderilen hediyeleri de Nazmiye Kaya'ya verdi.

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