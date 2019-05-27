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Avusturya’da iç siyasetin gölgesinde AB seçimi

26.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:23
Avusturya’da iç siyasetin gölgesinde AB seçimi

26.05.2019-Avusturya’da AP seçimlerinde oylarını kullanan halk 2014 de seçmenkatılım 45,39 luk orana göre, bu günki oylamalarda katılım yüzde 55 lik artış kaydettiler. Avrupa’da 23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Birliği’nde AB Parlamentosu için seçimler yapıldı. AB parlamentosu için 751 üye seçildi. AB içerisinde uzun süredir tartışılan reformlar artık gerçekleştirilmeyi bekliyor.


6.4 milyon Avusturyalı, bu gün gelecekteki Avrupa Parlamentosu’nun oluşumuna kararverdiler. AP seçimlerine Avusturya’dan 9 parti katıldı. ÖVP, SPÖ, FPÖ, Yeşiller, NEOS, JETZT (ŞİMDİ), Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) ve AB’den Çıkış Partisi (EU-Austrittspartei-EUAUS) partilerden ouşlmaktadır.


‘‘Avusturyalılar seçimini yaptı‘‘


Avrupa Parlamentosuna, Avusturya Halk Partisi(ÖVP) yüzde 34,50 oranla 7 milletvekil, Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yüzde 23,5 oranla 5 milletvekil, Avusturya Özgürlükcüler Partisi (FPÖ) yüzde 17,50 oranla 3 milletvekil, Gürünne (Yeşiller Partisi) yüzde 13,50 oranla 2 milletvekil, NEOS yüzde 8,00 oranla 1 milletvekil, Toplamda AP’ye5 parti temsil hakkı elde edereken AP’na 18 milletvekili gönderiyor.JETZ (Şimdi) partisi yüzde 2,00 ve diğerleri yüzde 1 oranında oy alarak AP dışında kaldılar. Türk asıllı Avusturya vatandaşlarıda oylarını istedikleri partiye oylarını atarak demokratik haklarını kullandılar.


Yaklaşık 6 milyon 416 bin seçmenin bulunduğu ülkede AP seçimleri için 8 parti, 260 milletvekili yarıştı. Ülkede 2014’de yapılan seçimlerde yüzde 45,39’luk bir katılım sağlanırken, 5 parti AP’ye milletvekili gönderebilmişti.


Vatandaşlarına yeterince değer vermeyen, sosyal alanlarda politika üretemeyen 28 üye ülkeden oluşuyor. AB parlamento seçimleri sonuçlarına ilişkin ilginç senaryolar ve tahminler yapılıyor. Seçimlerle ilgili yaşanan ilginç bir çekişme ise seçim sonrasında kimin AB komisyon başkanı olacağına dair.


Organize ve kabus gibi Avrupa’nın üzerine çöken bir aşırı sağ ve düşük katılım sorunu gölgesinde yapılan seçimlerde, merkez partilerinin seçim kampanyaları, yaklaşmakta olanı değiştirecek söylemlerden ve bir umut vaat etmekten uzak şekilde kendini gösteriyor.


Ülkede 2014’de yapılan seçimlerde yüzde 45,39’luk bir katılım sağlanırken, 5 parti AP’ye milletvekili gönderebilmişti. Avusturya AP 2014 seçimlerindekatılan partilerin aldıkları oy oranları:ÖVP yüzde 27 0y, SPÖ yüzde 24.1oy, FPÖ yüzde 19.7 oy, Grüne yüzde 14,5 oy, NEOS yüzde 8,1 oy veKPÖ yüzde 2,1 oranında oyları vardı.


Bu gecelik geçici sonuçtan sonra bir sıkıntı olursa, birçok posta seçmeni son sözü verebilir. Tahmini 600.000 oy Pazartesi’ye kadar sayılmayacak. ÖVP adayları için özellikle heyecan verici olanı, tercih oyu sonucudur. Çünkü bunlar arasında, adaylar bundan sonra kesin olarak verilecektir. Bu değerlendirme İçişleri Bakanlığı tarafından Salı veya Çarşamba günü yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:23
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