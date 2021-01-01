Avusturya’da Erdoğan sorgusu

Fransa’daki İslam düşmanlığının yükseldiği günlerde (9 Kasım) Türk ailelerin yanı sıra Avusturya polisinin Filistinli bir aileye de baskın yapıp Erdoğan dolayısıyla sorguya çektiği ortaya çıktı. Filistinli K.A. ve ailesi, 9 Kasım sabahı 20’ye yakın özel polis birliğinin evlerine düzenlediği baskın ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.



K.A, 14 yıldır Avusturya’da normal bir hayat sürdüğünü, o güne kadar ne polisle ne de herhangi bir kurumla sorun yaşadığını belirterek “O sabah şiddetli bir gürültüyle birlikte onlarca uzun namlulu silahla karşı karşıyaydık. Bir yandan eşim bir yandan da 8 aylık çocuğum çok korkmuş ve ağlıyorlardı. Beni soruşturma için götüreceklerini söylediler. Evin her yerini köpek eşliğinde didik didik, hoyratça aradılar bilgisayarıma el koydular. Sorguda bir çok saçma ve gülünç sorular yönelttiler. Türkiye’yi sevdiğimden dolayı sosyal medyada Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını paylaşıyorum. Bana Erdoğan’la irtibatın nasıl? Onunla görüşüyor musun? Aranızda herhangi bir konuşma veya iletişim var mı?’ gibi sorular sordular. Onlara, Erdoğan’ı Suriye’de, Filistin’de ve dünyanın farklı yerlerindeki mazlumlara yardım elini uzattığından dolayı sevdiğimi söyledim. 8 aylık çocuğum ve eşim üzerinden bana baskı kurmaya çalıştılar. ‘Onlara kavuşmak istiyorsan bize bilgi ver. Yoksa ailene gitmeye izin vermeyeceğiz’ dediler. Çocuğum yaşanan travma nedeniyle sütten kesildi. Beni çalıştığım şirketten attılar. Bankalar bile artı bize para vermiyor” dedi.