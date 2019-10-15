Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçiden skandal Türkiye çağrısı Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi Norbert Hofer, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir grup gurbetçinin fotoğrafını göstererek "Türklere artık vatandaşlık verilmemeli" çağrısında bulundu.

Yaklaşık 180 bin Türk'ün yaşadığı Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi Norbert Hofer bugün basın mensuplarının karşısına çıktı. Basın toplantısında Avusturya'da Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi yapan Türklerin fotoğrafını paylaşan siyasetçi, "Türklere vatandaşlık vermeyin" dedi. Gurbetçilerin fotoğrafını gösterdi Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına çıkarak gündemi değerlendiren Hofer, gazetecilere bir fotoğraf gösterdi. Hofer'in gösterdiği fotoğrafta ise Avusturya'da Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren bir grup gurbetçi görülüyordu. "Türklere artık vatandaşlık verilmemeli" Bu fotoğrafı gösteren Hofer, "Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Bu fotoğraf Türkiye'den insanların güvenilemez olduğunu gözler önüne seriyor çünkü onlar topluma entegre olmuyor. Türk kökenli insanlara artık vatandaşlık verilmemeli" dedi. "Kültür Yılı'nı iptal edelim" önerisi Hofer, konuşamasının devamında gelecek yıl Avusturya ile Türkiye arasında gerçekleştirilecek kültür yılına da değinerek, "2020 Avusturya-Türkiye Kültür Yılı'nı iptal etmeliyiz" dedi.

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