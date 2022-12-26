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Dünya Avusturya'da 10 kişi çığ altına kaldı
Dünya

Avusturya'da 10 kişi çığ altına kaldı

Avusturya’da Alp Dağları’nda yer alan Lech/Zuers kayak alanında çığ düşmesi sonucu yaklaşık 10 kişinin çığın altında kaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 12:33:00 -
Avusturya'da 10 kişi çığ altına kaldı

Avusturya'da Alp Dağları'nda yer alan ünlü kış sporları merkezinde çığ düştü. Avusturya basınında yer alan haberlerde, Lech/Zuers kayak alanında yaklaşık 10 kişinin çığın altında kaldığı ve 1 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, çığın Lech/Zuers kayak bölgesinde 2 bin 700 metre yükseklikte TSİ 17.00 sularında düştüğü aktarıldı.

Çığ altına kalanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, helikopter desteği sağlanan arama-kurtarma çalışmalarına yaklaşık 100 kişinin katıldığı ifade edildi.

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