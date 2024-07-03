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Spor Avusturya maçını bilen ChatGPT'den şimdi de Hollanda maçı tahmini!
Spor

Avusturya maçını bilen ChatGPT'den şimdi de Hollanda maçı tahmini!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 13:55:00 - 2024-07-03 14:04:33
Avusturya maçını bilen ChatGPT'den şimdi de Hollanda maçı tahmini!

Avusturya maçını 2-1 Türkiye'nin kazanacağını bilen yapay zeka ChatGPT, şimdi de Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçı için tahminini açıkladı. Yapay zekaya göre, Hollanda maçını 2-1 Türkiye kazanacak.

A Milli Takımımız Euro 2024 son 16 maçında dün Avusturya ile karşılaştı. Zorlu geçen 90 dakikanın sonucunda millilerimiz Merih Demiral'ın attığı 2 golle çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda olurken, Avusturya maçını Türkiye'nin kazanacağını bilen Chat GPT'nin Hollanda maçı için tahmini merak konusu oldu.

HEYECAN VERİCİ MAÇ OLACAK

Haber7, 6 Temmuz cumartesi günü oynanacak çeyrek final maçı öncesi yapay zekaya Türkiye-Hollanda maçı ile ilgili tahminlerini sordu. Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşmanın heyecan verici olacağını söyleyen Chat GPT, Hollanda güçlü bir takım olduğunu ve maçın sonucunu tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. Türk milli takımının da son dönemde gösterdiği performansla dikkat çektiğini belirten yapay zeka uygulaması "Maçın nasıl sonuçlanacağını belirleyecek birçok faktör var: takımların form durumu, oyuncuların performansı ve taktiksel yaklaşımlar. Ancak her durumda, Türkiye milli takımına başarılar diliyorum. Umuyorum ki iyi bir mücadele izleriz" cevabını verdi.

SKOR TAHMİNİ; TÜRKİYE:2 HOLLANDA:1

Avusturya maçında Türkiye'nin galip geleceğini tahmin eden yapay zeka "Maçla ilgili bir skor tahmininde bulunur musun?" sorusuna ise "Türkiye milli takımının performansına dayanarak ve Hollanda'nın güçlü kadrosunu göz önünde bulundurarak bir tahminde bulunayım" diyerek maçın 2-1 Türkiye lehine sonuçlanabileceğini söyledi.

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