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Dünya Avusturya, ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti
Dünya

Avusturya, ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti

Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:14:00 - 2020-12-11 18:21:54
Avusturya, ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti

Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Hükümet 'başörtüsü' yasağı getirmişti

Avusturya İslam Cemaati, aşırı sağcı hükümet tarafından geçen yıl yürürlüğe konulan ve başörtüsünü ilkokullarda yasaklayan yasanın iptali için, Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Avusturya’da Mayıs 2019’da meclisten geçen ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı eylül ayından itibaren okullarda uygulanırken, yasaya uymayan çocukların aileleri 440 avro para cezasına çarptırılabiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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