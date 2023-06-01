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Dünya Avusturya Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Dünya

Avusturya Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2023-06-01 21:21:00 -
Avusturya Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avusturya Başbakanı Nehammer görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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