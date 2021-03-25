Avusturya Başbakanı Kurz terör sevicilere sahip çıktı

Avupa Birliği’nin video konferans yoluyla düzenlenen iki günlük zirvesi öncesinde basın mensuplarına konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Türkiye ile ilişkilerimizi görüşeceğiz. Yunanistan ve Kıbrıs ile gerginliğin biraz azalmasına, Türkiye yönünde yumuşama olmasına sevindim. Ama aynı zamanda Türkiye’de, insan hakları alanındaki durumun bizi endişelendirmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini ve muhalefet partisini yasaklama girişimini sorunlu buluyorum. Bu, Avrupa Birliği olarak göz yumabileceğimiz bir şey değil” ifadesini kullandı.

AB Zirvesi’nde Kovid-19’a karşı mücadele, aşılama programı, Kovid-sertifikaları ile Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin ele alınması planlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Brüksel ve Washington arasındaki ilişkilerin geleceğini görüşmek üzere zirveye katılması bekleniyor.