Avustralyalı Türklerden Kovid-19 mağduru öğrencilere destek

MELBOURNE (AA) - RECEP ŞAKAR - Avustralyalı Türkler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle işlerinden olan Türk öğrencilerin mağduriyetini önlemek için harekete geçti.

Avustralya’da çalışarak öğrenimlerini sürdüren ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle işsiz kalan, yurt dışı uçuşların durmasıyla da Türkiye'ye dönemeyen öğrencilere yardımlar artarak devam ediyor.



Öğrenciler için harekete geçen Avustralya Türk İş Konseyi (ATBC), Avustralya Türk Profesyonelleri Derneği (ATPS), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Hasene, Türk-İslam Cemiyetleri, Ülkü Ocakları, Moreland Türk Derneği, iş insanları ve hayırseverler yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şu ana kadar yüzlerce öğrenciye ihtiyaçlarına göre konaklama, maddi destek, alışveriş çeki ve ücretsiz yemek sağlandı.

- ‘‘Yanınızdayız’’ kampanyası başlattı

Üyelerinin katımlıyla sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilere ‘‘Yanınızdayız, beraber bu zor günleri atlatacağız’’ mesajı gönderen MÜSİAD Sydney Başkanı Hazan Gençtürk, AA muhbirine yaptığı açıklamada, başlattıkları yardım kampanyasının devam edeceğini söyledi.

Kovid-19 yasaklarının Türk öğrencileri de mağdur ettiğini belirten Gençtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyelerimizin yardımlarıyla ilk etapta öğrencilere 20 bin dolar tutarında 100 dolarlık gıda paketleri yardımı yaptık. Ayrıca Gelibolu Camisi’nin ramazan boyunca iftar yemeklerine ve gıda paketlerine öğrencilerimiz için sponsor olduk. Mevcut paket servis yapan üyelerimizden bütün öğrencilere yarı fiyatına yemek verilmesini sağladık. Bu şekilde öğrencilerimizin dertlerine bir nebze ortak oluyoruz."

- Avustralya Türk Profesyonelleri Derneği

Öğrenciler için ‘"Yalnız değilsiniz" kampanyasıyla harekete geçen Avustralya Türk Profesyonelleri Derneğine (ATPS), öğrencilere destek vermek amacıyla bugüne kadar 132 başvuru yapıldığı açıklandı.

Öğrencilerle bire bir temasa geçip ihtiyaçları ve öncelikleri belirlemeye çalıştıklarını belirten ATPS kurucu üyelerden Emin Başar Özdemir, “Ülkedeki diğer bütün vatandaşlar ve gruplar gibi biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz, yardım çabalarını koordine ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Avustralya’da yaşayan Türklerle öğrencileri bir araya getirerek işini kaybedenlere iş, kalacak yeri olmayana konaklama ve Avustralya'daki haklarını öğrenmeleri için bilgilendirme seminerleri verdiklerini anlatan Özdemir, “Arkadaşlarımızın birçoğu artık çalışma imkanları kalmadığı için ev kiralarını ödemekte zorluk çekiyorlar, bazı okullar okul ücretini ödeyemeyenleri devlete şikayet etmekle tehdit ediyor. Günde bir kap sıcak yemek için kilometrelerce yürümek zorunda kaldığını belirten arkadaşlar var. Anneler, babalar merak etmesin, biz elimizden geldiğince hepsine sahip çıkacağız.” dedi.



Öte yandan federal ve eyalet hükümetleri nezdinde girişimlerini sürdüren ATPS, Başbakan Scott Morrison ve eyalet başbakanlarına mektup yazarak ülkede mahsur kalan yabancı öğrencilere destek olunmasını istedi.

- Avustralya Türk İş Konseyi



Öğrencilerin sıkıntılarının farkında olduklarını belirten Avustralya Türk İş Konseyi (ATBC) Başkanı Muradiye Selvi, yardımların süreceğini belirtti.

Kurum üyelerinin yüzlerce öğrenciye alışveriş çeki sağladığını aktaran Selvi, "Kampanyamız burada bitmedi, güzel haberimiz devam ediyor çünkü yardımsever vatandaşlar ve ATBC’nin diğer üyeleri yardımlarına devam ediyorlar. Bunların destekleriyle beraber ileriki haftalarda 50 veya 100 öğrenciye daha yardım yaparak devam etmek istiyoruz." dedi.

Resmi verilere göre Avustralya’da eğitim için bu yıl 1643 Türk öğrenci kayıt yaptırdı.

