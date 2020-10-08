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Aktüel Avustralya'dan Suriyeli yetimlere sıcak yemek
Aktüel

Avustralya'dan Suriyeli yetimlere sıcak yemek

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:34:52 -
Avustralya'dan Suriyeli yetimlere sıcak yemek

İDLİB (AA) - Avustralya İnsani Yardım Derneği (Australian Humanitarian Fund), Suriye'deki iç savaşta yetim kalan 500 çocuğa sıcak yemek ulaştırdı.

Derneğin Türk başkanı Arzu Günsay AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce kilometre uzaklıkta olsalar da özellikle iç savaş mağduru çocuklara yönelik yardım faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Günsay, "Suriye'deki saldırılarda babalarını kaybeden 500 çocuğa sıcak yemek ulaştırdık." dedi.

Dernek olarak ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramlarında dünyanın dört bir tarafında bulunan yetimlere bayramlık kıyafetler dağıttıklarını aktaran Günsay, "Yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Binlerce kilometre uzaklıkta olsak da kalbimiz masum çocuklarla. Onlar için daha çok yardım yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.


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