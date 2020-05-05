Avustralya'daki Türk camisinden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentindeki Thomastown Camisi'nin yönetimi, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine 60 koli gıda yardımında bulundu.

Caminin bağlı bulunduğu Thomastown Türk Eğitim ve İslam Cemiyeti Başkanı Metin Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasına yönelik yasak ve kısıtlamalar nedeniyle işlerini kaybederek zor duruma düşenlere, evlerinden çıkmayanlara ve mültecilere gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Çiftçi, her yıl camide düzenledikleri iftar programlarının, salgın nedeniyle iptal olması üzerine cemiyetin bütçesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunmaya karar verdiklerini anlattı.

Temel gıda malzemelerinin konulduğu 60 koliyi "ihtiyar, yabancı, Türk veya Müslüman ayırt etmeden" ihtiyaç sahibi 60 aileye ulaştırdıklarına işaret eden Çiftçi, "İnşallah bundan sonraki yıllarda da böyle şeyler yapmaya kararlıyız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Kovid-19 önlemleri kapsamında ibadete kapatılan Thomastown Camisi, Melbourne’de geniş cemaate sahip camiler arasında yer alıyor.



