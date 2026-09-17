Tüm dünyaya açık açık ilan ettiler: Mavi Vatan’da son söz Türkiye’nin, izinsiz kuş bile uçurtmazlar

Kıbrıs ile Lübnan arasında hayata geçirilmesi planlanan denizaltı elektrik kablosu projesini değerlendiren KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, projenin Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmesi durumunda Ankara'nın izni olmadan hiçbir çalışmanın yapılamayacağını vurguladı. Mavi Vatan sınırları içerisindeki her türlü kablo döşeme ve araştırma faaliyeti için NAVTEX ilan edilmesi gerektiğini belirten Taçoy, bu bölgelerde son sözün Türkiye'ye ait olduğunun altını çizdi. Öte yandan Doğu Akdeniz'deki yetki alanları konusunda Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki hukuki ve siyasi anlaşmazlıklar tüm hızıyla sürerken, projeye yönelik teknik fizibilite görüşmelerinin resmen başlatıldığı bildirildi.