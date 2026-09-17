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Tüm dünyaya açık açık ilan ettiler: Mavi Vatan’da son söz Türkiye’nin, izinsiz kuş bile uçurtmazlar

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Tüm dünyaya açık açık ilan ettiler: Mavi Vatan’da son söz Türkiye’nin, izinsiz kuş bile uçurtmazlar

Kıbrıs ile Lübnan arasında hayata geçirilmesi planlanan denizaltı elektrik kablosu projesini değerlendiren KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, projenin Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmesi durumunda Ankara'nın izni olmadan hiçbir çalışmanın yapılamayacağını vurguladı. Mavi Vatan sınırları içerisindeki her türlü kablo döşeme ve araştırma faaliyeti için NAVTEX ilan edilmesi gerektiğini belirten Taçoy, bu bölgelerde son sözün Türkiye'ye ait olduğunun altını çizdi. Öte yandan Doğu Akdeniz'deki yetki alanları konusunda Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki hukuki ve siyasi anlaşmazlıklar tüm hızıyla sürerken, projeye yönelik teknik fizibilite görüşmelerinin resmen başlatıldığı bildirildi.

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Foto - Tüm dünyaya açık açık ilan ettiler: Mavi Vatan’da son söz Türkiye’nin, izinsiz kuş bile uçurtmazlar

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs ile Lübnan arasında kurulması planlanan denizaltı elektrik bağlantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cyprus Mail'e konuşan Taçoy, projenin Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmesi halinde Ankara'nın izni olmadan çalışma yapılamayacağını savundu.

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Foto - Tüm dünyaya açık açık ilan ettiler: Mavi Vatan’da son söz Türkiye’nin, izinsiz kuş bile uçurtmazlar

Taçoy, "Mavi Vatan'da araştırma, inceleme, kablo döşenmesi veya başka bir deniz faaliyeti planlanıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin son sözü olmadan hiçbir çalışma gerçekleştirilemez" dedi. Deniz araştırmaları ve kablo döşeme faaliyetleri için NAVTEX yayımlanması gerektiğini belirten Taçoy, Türkiye'nin kendi yetki alanı olarak kabul ettiği bölgelerde bu duyuruların Ankara tarafından yapıldığını ifade etti.

#3
Foto - Tüm dünyaya açık açık ilan ettiler: Mavi Vatan’da son söz Türkiye’nin, izinsiz kuş bile uçurtmazlar

Taçoy, Büyük Deniz Bağlantısı projesinde de benzer tartışmalar yaşandığını hatırlatarak, Türkiye'nin kendi yetki alanlarında izinsiz araştırma yapılmasına müdahale ettiğini söyledi. "Bağlantının Lübnan'a veya İsrail'e uzanması kuralı değiştirmez" diyen Taçoy, faaliyetlerin Türkiye'nin yetki iddia ettiği sulardan geçmesi halinde son sözün Ankara'ya ait olacağını savundu.

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Foto - Tüm dünyaya açık açık ilan ettiler: Mavi Vatan’da son söz Türkiye’nin, izinsiz kuş bile uçurtmazlar

Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda uzun süredir görüş ayrılığı bulunuyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak adaların münhasır ekonomik bölge üretebileceğini savunurken, sözleşmeye taraf olmayan Türkiye farklı bir hukuki yaklaşım benimsiyor. Yunanistan ise benzer kablo projelerinde Türkiye'den izin alınmasına gerek olmadığını savunuyor. Kıbrıs-Lübnan elektrik bağlantısı için teknik fizibilite çalışmaları konusunda resmi görüşmelerin başlatıldığı da bildirildi.

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