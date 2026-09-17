Müteahhitler beton harcına kahve telvesi dökmeye başladı! İşte sebebi...

Her gün tonlarca kahve telvesinin çöpe gitmesi, Avustralyalı mühendislerin geliştirdiği yeni yöntemle inşaat sektöründe farklı bir kullanım alanına dönüştü. RMIT Üniversitesi’ndeki mühendisler, özel işlemlerden geçirilen kahve telvesini beton harcına ekleyerek betonun dayanıklılığını artırmayı başardı.

Milyonlarca fincan kahveden geriye kalan telveleri değerlendirmeyi amaçlayan yöntem, elde edilen dayanıklılık sonuçlarıyla dikkat çekti. Mühendislerin geliştirdiği uygulamanın gerçek yapı projelerinde kullanılabilmesi için inşaat firmalarıyla çalışmalar yürütmeye başladığı belirtildi.

TONLARCA KAHVE TELVESİNİ BETON HARCINA KARIŞTIRDILAR

Dr. Rajeev Roychand liderliğindeki araştırmacı ekip, her yıl düzenli olarak katı atık sahalarına giden ve çevreye sera gazı yayan organik kahve atıklarını topladı. Mühendisler, oksijensiz ortamda 350 dereceye kadar ısıttıkları kahve telvesini "biyoçar" (biochar) adı verilen özel, gözenekli bir karbon yapısına dönüştürdü. Elde edilen bu özel maddeden hazırlanan harç, standart çimento karışımlarıyla test edildi. Sonuçlar bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi.

NORMAL BETONA GÖRE DAHA GÜÇLÜ

Yapılan laboratuvar testlerinde, işlenmiş kahve telvesi eklenen betonun normal betona kıyasla yüzde 30 daha güçlü olduğu ve mikro çatlamalara karşı olağanüstü bir direnç gösterdiği ortaya çıktı. Telveden elde edilen biyoçarın, betonun içindeki nemi hapsederek kuruma sürecinde oluşan çatlakların önüne geçtiği ve malzemenin ömrünü uzattığı belirlendi.

MÜTEAHHİTLER DE BETONA KARIŞTIRMAYA BAŞLADI

Hem çimento üretimindeki devasa karbon salınımını azaltmayı hem de çöplüklere giden kahve atıklarını ekonomiye kazandırmayı hedefleyen müteahhitler, bu yöntemi gerçek yapı projelerinde kullanmak üzere inşaat firmalarıyla iş birliği çalışmalarına başladı.