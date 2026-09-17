Türkiye, almak için uzun zamandır bekliyordu! F-35 alarmı verildi! Gizli hamle, dünyanın en gelişmiş savaş uçağını tehlikeye mi attı?
Türkiye’nin almak için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttüğü F-35'lerle ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin almak için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttüğü F-35'lerle ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.
ABD istihbarat yetkilileri, Çin'in casusluk faaliyetleri veya Suudi Arabistan'la askeri ve güvenlik işbirliği üzerinden ABD'nin F-35 teknolojisine erişebileceğini öne sürdü. New York Times (NYT) gazetesinin isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, istihbarat birimleri Suudi Arabistan'a yapılması planlanan F-35 satışının oluşturabileceği güvenlik risklerine ilişkin çeşitli değerlendirmeler hazırladı.
ABD'li yetkililer, istihbarat analistlerinin Çin'in Suudi Arabistan'da casusluk faaliyetleri yürüterek ya da askeri ve güvenlik işbirliğini kullanarak F-35 teknolojisini ele geçirebileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.
ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) tarafından konuya ilişkin hazırlanan raporda, Çin ordusunun Suudi üslerine erişimi ve Suudi Arabistan'ın telekomünikasyon altyapısında Çin teknolojisinin kullanılması konuları ele alındı. ABD ve Suudi Arabistan'ın F-35 teknolojisinin bulunduğu tesislerin güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağına yönelik değerlendirmelere yer verilen raporda, Çin'in casusluk faaliyetleri ya da Riyad ile askeri ve güvenlik alanındaki işbirliği aracılığıyla bu teknolojiyi elde edebileceği riskine işaret edildi.
Raporda, F-35 teknolojisinin bulunduğu alanlara yalnızca ABD'li ve Suudi Arabistanlı personel ile yüklenicilerin erişmesi gerektiği vurgulandı.
Özellikle F-35'in gelişmiş radar ve gözetleme teknolojisinin korunması konusunda endişelerin ele alındığı raporda, Riyad'ın Çinli askeri ve istihbarat personeliyle temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı.
Raporda, Suudi Arabistan'ın Çin merkezli teknoloji şirketleri Huawei ile ZTE'ye ait ekipmanları telekomünikasyon altyapısı, yönlendirici sistemler ve savunma tesislerinden çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin sorular gündeme getirildi. Söz konusu rapor, diğer istihbarat birimlerinden gelen değerlendirmelerle birlikte çeşitli ABD kurumlarının yanı sıra Kongre ofislerine de iletildi.
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