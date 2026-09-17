  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Borsa İstanbul'da yükseliş! Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor Patır patır düşmeye başladı Icardi! Kime gitse, kime atlasa ortada kaldı... Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor... Bilim insanları: Kilo vermeyi hızlandırıyor! İşe yarayabilir... Yarar sağladığı görülünce: Trossard'da komplo teorileri: Türkiye'de mutsuz mu? Türkiye’yi sallayacak çıkış! Kurtlar Vadisi’nde “Kaşifoğlu” karakterini oynayan oyuncudan şok iddialar Havalara uçtukları gelişmeye bakın: Patır patır düşen, 'bunlar işe yaramaz' denilen İHA'ları Türkiye'ye karşı alıyorlar “Ne olur bize de verin” demişlerdi! Mayın korkusunu tarih eden Türk canavarları o ülkeye ulaştı ABD’nin bile durduramadığı ordudan son dakika açıklaması geldi: Suudi Arabistan tarafından vurulduk! Mc Laren, ilk SUV modelini görücüye çıkarıyor
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Türkiye, almak için uzun zamandır bekliyordu! F-35 alarmı verildi! Gizli hamle, dünyanın en gelişmiş savaş uçağını tehlikeye mi attı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye, almak için uzun zamandır bekliyordu! F-35 alarmı verildi! Gizli hamle, dünyanın en gelişmiş savaş uçağını tehlikeye mi attı?

Türkiye’nin almak için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttüğü F-35'lerle ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Türkiye, almak için uzun zamandır bekliyordu! F-35 alarmı verildi! Gizli hamle, dünyanın en gelişmiş savaş uçağını tehlikeye mi attı?

ABD istihbarat yetkilileri, Çin'in casusluk faaliyetleri veya Suudi Arabistan'la askeri ve güvenlik işbirliği üzerinden ABD'nin F-35 teknolojisine erişebileceğini öne sürdü. New York Times (NYT) gazetesinin isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, istihbarat birimleri Suudi Arabistan'a yapılması planlanan F-35 satışının oluşturabileceği güvenlik risklerine ilişkin çeşitli değerlendirmeler hazırladı.

#2
Foto - Türkiye, almak için uzun zamandır bekliyordu! F-35 alarmı verildi! Gizli hamle, dünyanın en gelişmiş savaş uçağını tehlikeye mi attı?

ABD'li yetkililer, istihbarat analistlerinin Çin'in Suudi Arabistan'da casusluk faaliyetleri yürüterek ya da askeri ve güvenlik işbirliğini kullanarak F-35 teknolojisini ele geçirebileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

#3
Foto - Türkiye, almak için uzun zamandır bekliyordu! F-35 alarmı verildi! Gizli hamle, dünyanın en gelişmiş savaş uçağını tehlikeye mi attı?

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) tarafından konuya ilişkin hazırlanan raporda, Çin ordusunun Suudi üslerine erişimi ve Suudi Arabistan'ın telekomünikasyon altyapısında Çin teknolojisinin kullanılması konuları ele alındı. ABD ve Suudi Arabistan'ın F-35 teknolojisinin bulunduğu tesislerin güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağına yönelik değerlendirmelere yer verilen raporda, Çin'in casusluk faaliyetleri ya da Riyad ile askeri ve güvenlik alanındaki işbirliği aracılığıyla bu teknolojiyi elde edebileceği riskine işaret edildi.

#4
Foto - Türkiye, almak için uzun zamandır bekliyordu! F-35 alarmı verildi! Gizli hamle, dünyanın en gelişmiş savaş uçağını tehlikeye mi attı?

Raporda, F-35 teknolojisinin bulunduğu alanlara yalnızca ABD'li ve Suudi Arabistanlı personel ile yüklenicilerin erişmesi gerektiği vurgulandı.

#5
Foto - Türkiye, almak için uzun zamandır bekliyordu! F-35 alarmı verildi! Gizli hamle, dünyanın en gelişmiş savaş uçağını tehlikeye mi attı?

Özellikle F-35'in gelişmiş radar ve gözetleme teknolojisinin korunması konusunda endişelerin ele alındığı raporda, Riyad'ın Çinli askeri ve istihbarat personeliyle temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı.

#6
Foto - Türkiye, almak için uzun zamandır bekliyordu! F-35 alarmı verildi! Gizli hamle, dünyanın en gelişmiş savaş uçağını tehlikeye mi attı?

Raporda, Suudi Arabistan'ın Çin merkezli teknoloji şirketleri Huawei ile ZTE'ye ait ekipmanları telekomünikasyon altyapısı, yönlendirici sistemler ve savunma tesislerinden çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin sorular gündeme getirildi. Söz konusu rapor, diğer istihbarat birimlerinden gelen değerlendirmelerle birlikte çeşitli ABD kurumlarının yanı sıra Kongre ofislerine de iletildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turan

Nasıl bir teknoloji ki S400 leri görünce kodları, sırları çözülüyor (diye bize verilmedi)... (Mekke ittifakı sonrası) Arabistan Çin ile işbirliği yapacakmış F 35 teknolojisine ulaşmak için! Milyonlarca satır yazılıma sahip, uçan bilgisayar denilen, sadece ABD nin sahip olduğu teknolojik bir platform, işin tuhafı ABD kod gönderince uçak aktif oluyor diye de birşeyler anlatılır hep... Sonuç yaşasın HÜRKUŞ...
TÜM YORUMLARA GİT
Yıllar sonra ortaya çıktı! Davutoğlu Binali Yıldırım'a iftira atmış
Siyaset

Yıllar sonra ortaya çıktı! Davutoğlu Binali Yıldırım'a iftira atmış

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma açılmasına neden olan 2021 yılındaki konuşması nedeniyle Binali Yıldırım’ın d..
Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki
Gündem

Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki

Sivil tesisleri ve kutsal mekanları hedef alan saldırılara Türkiye’den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrini he..
Bakan Şimşek açıkladı: Memur maaşlarına en az bu kadar zam yapılacak! 750 bin yeni sosyal konut inşa edilecek
Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: Memur maaşlarına en az bu kadar zam yapılacak! 750 bin yeni sosyal konut inşa edilecek

Katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli konularda soruları cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına ..
LGBT’li sapkınlar yüzünden ne hallere düştüler! Murat Emir kargaları bile güldürdü
Gündem

LGBT’li sapkınlar yüzünden ne hallere düştüler! Murat Emir kargaları bile güldürdü

Güvenlik güçlerinin LGBT’li sapkınlara yönelik düzenlediği operasyonlardan rahatsız olan Yeni Partili Murat Emir, “Bir iktidar düşünün ki el..
CHP’li belediyenin tünel projesi mahalleyi hayalet şehre çevirdi! Esnaf sinek avlıyor
Gündem

CHP’li belediyenin tünel projesi mahalleyi hayalet şehre çevirdi! Esnaf sinek avlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli nedeniyle Atamer Mahallesi’ndeki bazı bina ve sokaklarda çatlaklar..
Çağın en büyük tıbbi dolandırıcılığı! Cinsiyet endüstrisi
Aktüel

Çağın en büyük tıbbi dolandırıcılığı! Cinsiyet endüstrisi

Ersin Çelik, kaleme aldığı yazısında “Ailem Güvende” operasyonlarının yalnızca LGBT derneklerini kapsamayacağını, soruşturmanın yurt dışı ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23