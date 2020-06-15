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Aktüel

Avustralya’da Türk Bakan Somyürek görevden alındı

Avustralya’da Yerel Yönetimler ve Küçük İşletmeler Bakanı Adem Kubilay Somyürek, partiye usulsüz üye kaydı yaptığı iddialarının ardından görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:26:59 -
Avustralya’da Türk Bakan Somyürek görevden alındı

Avustralya’da Yerel Yönetimler ve Küçük İşletmeler Bakanı Adem Kubilay Somyürek, partiye usulsüz üye kaydı yaptığı iddialarının ardından görevden alındı.


Avustralya’da Yerel Yönetimler ve Küçük İşletmeler Bakanı Adem Kubilay Somyürek, görevini kötüye kullandığına ilişkin görüntü ve ses kayıtlarının bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından görevden alındı. Avustralya İşçi Partisi üyesi Somyürek’ün, usule aykırı üye kaydı yaptığı gerekçesiyle partisinden de ihraç edilmesi bekleniyor.


Ortaya çıkan ses kayıtlarına göre Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews’e, kadın bir bakana ve parti çalışanlarına yönelik hakaret ve küfür içerikli konuşmalar yaptığı ifade edilen Adem Somyürek, Avustralya İşçi Partisi içinde güçlenmek için sahte üye kayıtları yapmakla suçlanıyor. Parti tüzüğü gereği üyelerin aidatlarını kendilerinin yatırmak zorunluluğu bulunurken Adem Somyürek’in üyelerin imzalarını taklit ederek aidatlarını kendi bütçesinden ödediği iddia ediliyor.


Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews yaptığı açıklamada, Adem Somyürek’in istifasını beklemeden görevine son verdiğini belirtti. Somyürek hakkındaki iddiaları polise bildirdiğini belirten Andrews, "Somyürek’e istifa etmesi için bir fırsat tanınmadı. Kendisi istifa için fırsata değer değildir. Görevden alındı. Ve gerçek budur. Somyürek, eylemleri için hiçbir savunma yapmadı. Kendisiyle bir toplantı yapmadım. Basitçe kendisine yüz yüze aldığım kararları bildirme nezaketinde bulundum” dedi.



Somyürek iddiaları reddetti


İddialar karşısında açıklama yapan Adem Somyürek gizli kayıtlardaki hakaret ve küfürleri kabul ederken hakkındaki suçlamaları reddetti. Görevinden istifa ettiğini ve parti içi yolsuzluk ve siyasi güçten çıkar sağlama gibi iddiaları kabul etmediğini belirten Somyürek, "İddiaları reddediyorum ve ciddi bir savunma hazırlayacağım" dedi.

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