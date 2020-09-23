  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 5 kişi daha öldü
Aktüel

Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 5 kişi daha öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 06:06:37 -
Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 5 kişi daha öldü

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Victoria eyaletinde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 859'a yükseldi.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, günlük vaka sayıları ve 28 Eylül’de hafifletilmesi planlanan yasaklarla ilgili açıklamada bulundu.

Eyalette 80 ila 100 yaşlarında 3’ü kadın toplam 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklayan Başbakan Andrews, vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Son 24 saatte elde edilen verilere göre 15 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu aktaran Andrews, vatandaşlara yaptığı çağrıda test yaptırmanın önemine dikkat çekerek ‘‘normale dönene kadar hafif belirtileriniz olsa bile hemen test yaptırın. Virüsün kontrol altına alınması için test yaptırmak kritik öneme sahip.’’ ifadelerini kullandı.

-Victoria’daki ölümler, ülkedeki can kayıplarını yükseltiyor

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinde can kayıplarının sürmesi, ülkede virüsten ölenlerin sayısını 859’a yükseltti.

Bugün 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki ölü sayısı 771’e çıkarken, son dönemlerde can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden, Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Avustralya’daki toplam 26 bin 972 Kovid-19 vakasından 20 bin 91’inin kaydedildiği Victoria, vaka sayılarının da en fazla görüldüğü eyalet konumunda.

Avustralya’da virüse yakalananlardan 24 bin 213 kişi sağlığına kavuşurken, 856 aktif vakadan, 11’i yoğun bakımda olmak üzere 100 Kovid-19’lu hastanın tedavisi çeşitli hastanelerde devam ediyor.

- Yeni Zelanda’da 3 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki gündür yeni vaka kaydedilmeyen ülkede, 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 62 aktif vakanın bulunduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, hastanedeki 3 Kovid-19’lu hastanın tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Yeni Zelanda'da virüse yakalandığı belirlenen 1824 kişiden, 1737’si sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı
Gündem

19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı

İzmir merkezli 19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27'si avukat, 55 şüpheli gözaltına alındı. ..
Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti
Gündem

Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti

Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği gerekçesi ile Ege’de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00’e kadar ge..
Kuyruk acısı! Yunanistan son tokatı hazmedemedi: Erdoğan'a teşekkür etmeliyiz
Gündem

Kuyruk acısı! Yunanistan son tokatı hazmedemedi: Erdoğan'a teşekkür etmeliyiz

Eski Yunan donanma subayı Nikolas Katsimbras, Yunan medyası için kaleme aldığı makalede Doğu Akdeniz’de yaşanan son krizin Yunan donanmasına..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı