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Dünya Avustralya’da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı
Dünya

Avustralya’da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-11 23:57:00 -
Avustralya’da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yer alan Hunter bölgesinde düğünden dönen konukları taşıyan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yerel saatle 23.30 sularında yaşanan kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Polis, 18 yolcunun ise kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Yaralanan 58 yaşındaki otobüs şoförü, polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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