Avustralya’da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yer alan Hunter bölgesinde düğünden dönen konukları taşıyan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yerel saatle 23.30 sularında yaşanan kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Polis, 18 yolcunun ise kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Yaralanan 58 yaşındaki otobüs şoförü, polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.