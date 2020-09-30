  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 886'ya çıktı
Aktüel

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 886'ya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 06:18:58 -
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 886'ya çıktı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Victoria eyaletinde, 13 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Eyalette 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki can kaybı 886’ya çıktı.

Ülkede, Kovid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği günlük basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vaka sayılarıyla ilgili güncellemede bulundu.

Eyaletteki son verilere göre 13 kişinin daha virüse yakalandığını açıklayan Başbakan Andrews, 395 aktif vakanın bulunduğu eyalette 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşanan can kayıplarıyla Victoria'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 798'e, Avustralya genelinde ise 886'ya çıktı.

Son dönemde can kaybı kaydedilmeyen, ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da virüsün ilk kaydedilmeye başlandığı 25 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen testlerde Kovid-19'a yakalandığı belirlenen 27 bin 76 kişiden, 24 bin 583'ü iyileşti. 491 aktif vakadan 60'ı, 8'i yoğun bakımda olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

- Yeni Zelanda'da 1 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de Fransa'dan ülkeye dönen ve otelde karantinada tutulanan 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Son 24 saatte 11 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla ülkedeki aktif vaka sayısının 44'e düştüğünü açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanedeki 1 kişinin tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1836 kişiden, 1767'si sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler
Gündem

Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekil..
Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim
Medya

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile özel röporta..
Kuveyt’in yeni emiri belli oldu
Dünya

Kuveyt’in yeni emiri belli oldu

Kuveyt Emiri Emir Şeyh Sabah’ın 91 yaşında vefatından sonra Bakanlar Kurulu yeni emiri açıkladı.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay