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Aktüel Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 800'ü geçti
Aktüel

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 800'ü geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-12 07:39:47 -
Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 800'ü geçti

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın diğer eyalet ve bölgelerinde son haftalarda yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı yaşanmazken, Victoria eyaletinde 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 803'e yükseldi.

Koviv-19 nedeniyle en fazla vaka sayısı ve can kaybının yaşandığı Victoria eyaletinde 37, Yeni Güney Galler’de 6, Queensland’da 3 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülke genelindeki vaka sayısı 26 bin 606’ya yükseldi, 23 bin 211 kişi de sağlığına kavuştu.

Öte yandan son haftalarda Avustralya’nın diğer eyalet ve bölgelerinde virüsten can kaybı kaydedilmezken, ölümlerin sürdüğü Victoria’da bugün 6 kişinin daha Kovid-19’dan ölmesiyle, Avustralya genelindeki can kaybı 803’e ulaştı.

Virüsün görüldüğü günden bu yana Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkedeki toplam 1971 aktif vakadan 26’sı yoğun bakımda olmak üzere 221 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

- Melbourne’deki Kovid-19 protestolarında en az 3 gözaltı

İkinci dalganın başlamasıyla 2 Ağustos'ta Victoria genelinde "felaket durumu" ilan edilerek 4. aşamadaki sıkı yasakların yürürlüğe konulduğu eyaletin başkenti Melbourne'de, yasak karşıtlarının düzenlediği gösteride en az 3 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kent merkezindeki Anzak Anıtı’nın çevresindeki parklarda ve Yarra Nehri kıyısındaki "özgürlük yürüyüşü" olarak adlandırılan protestoya, katılımın geçen haftaki gösteriye oranla daha az olduğu açıklandı.

- Yeni Zelanda'da 2 kişi daha virüse yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün kaydedilen 1 yeni vakanın ardından bugünkü test sonuçlarına göre 2 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu bildirildi.

Son 24 saatte 8 kişinin sağlığına kavuşmasıyla ülkedeki aktif vaka sayısının 108’e indiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, 2’si yoğun bakımdaki 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1795 kişiden 1663’ü sağlığına kavuşurken, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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