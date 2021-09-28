Avustralya’da korona testleri artık evlerde yapılabilecek

Avustralya'da ilaç ve tıbbi malzeme kullanımını düzenleyen Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), COVID-19 testlerinin evlerde de yapılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ev tipi COVID-19 test kitleri için yaklaşık 70 başvuru alındığı, bunlardan 33'ünün kullanımına onay verildiği belirtildi.

Onaylanan test kitleri 1 Kasım'dan itibaren kullanılabilecek

Evdeki testi pozitif çıkanların, ikinci test için tedbir amaçlı kliniklere yönlendirileceği belirtilen açıklamada, onaylanan test kitlerinin 1 Kasım'dan itibaren kullanılabileceği ifade edildi.

"Bu Avustralyalılar için önemli bir ek koruma olacak"

Yeni test sistemlerinin onaylamasını ileriye dönük "kritik adım" olarak değerlendiren Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, "Bu Avustralyalılar için önemli bir ek koruma olacak. Önemli olan test merkezine veya kliniğe gittiğimizde yapılan hepimizin bildiği PCR testini, evdeki testlerle tamamlayabilmemiz." ifadesini kullandı.

Sonuçlar 20 dakikada alınıyor

Avrupa ve ABD'de halihazırda yaygın şekilde kullanılan ve hızlı antijen testleri olarak adlandırılan testlerin sonuçları yaklaşık 20 dakikada alınıyor.

1256 kişi hayatını kaybetti

İlk COVID-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya'da 100 bin 799 kişi virüse yakalanırken, 1256 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki toplam 20 bin 288 aktif vakadan 297'si yoğun bakımda olmak üzere, 1550 Avustralyalının hastanedeki tedavileri devam ediyor.