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Aktüel Avustralya'da inşaat halindeki üniversite binasının çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Avustralya'da inşaat halindeki üniversite binasının çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:51:16 -
Avustralya'da inşaat halindeki üniversite binasının çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA (AA) - Avustralya'da üniversite yerleşkesinde inşaat halindeki bir binanın çatısının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABC News'in haberine göre, Batı Avustralya’nın Perth kentindeki Curtin Üniversitesi binasının cam çatısının, yerel saatle 12.30 civarında çökmesinin ardından acil durum ekipleri olay yerine geldi.

İlk yardım kuruluşu St John Ambulans ekipleri, olayda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Üniversite yetkilileri, personelden ve öğrencilerden bölgeden uzak durmalarını istedi.

İnşaat halindeki binada meydana gelen olay sonrasında havadan çekilen görüntülerde, çöken cam çatının enkazı ve iskelesi görülüyor.

Çatının çöktüğü esnada binada kaç kişinin olduğu bilinmezken arama kurtarma ekipleri, enkaz altında başka kişilerin olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.







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