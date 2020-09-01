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Aktüel Avustralya'da iki piton yılanı mutfak tavanını çökertti
Aktüel

Avustralya'da iki piton yılanı mutfak tavanını çökertti

Yeniakit Publisher
2020-09-01 18:05:59 -
Avustralya'da iki piton yılanı mutfak tavanını çökertti

ANKARA (AA) - Avustralya'da bir evin çatısında dövüştüğü sanılan iki piton yılanı mutfak tavanını çökertti.

Yerel Nine Network televizyonu, olayın Queensland eyaletinde kırsal Laceys Creek bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Evin sahibi David Tait, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.

Yağmur yağmadığından buna neyin sebep olduğunu araştırmaya koyulan Tait, yatak odası ile oturma odasına giren biri 2,8, diğeri 2,5 metre uzunluğundaki iki piton yılanıyla karşılaştı. İki yılanının toplam ağırlığının 45 kiloyu bulduğu ifade edildi.

Tait, hayvanları yakalaması için eve işin uzmanı olan Steven Brown'u çağırdı. Brown, "Sanırım iki erkek, çatıda yakındaki bir dişi yüzünden dövüşüyordu." dedi.

Erkek yılanlar yakalandıktan sonra doğaya salındı.



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