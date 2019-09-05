Avustralya'da horoz kümeste yaşlı kadını öldürdü!

Avustralya'da tarihin en ilginç ölümlerinden biri yaşandı. Kümesteki yumurtaları toplamaya gelen kadın, horozun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Bacaklarındaki varisli damarları gagalayan horoz, kadının ölümüne neden oldu. Avustralya'da daha önce kedi tırmalaması nedeniyle benzer bir ölümün yaşandığı da ifade edildi.

"Zararsız bilinen hayvanlar ölümcül olabilir"

Ülkede zararsız olarak bilinen tavuk ve horoz gibi hayvanların ölümcül olabileceğine dair bir uyarı yapıldı. Yaşlılarda varisli damarlar çabuk parçalanabiliyor

Adelaide Üniversitesi’nden adli tıp uzmanı Roger Byard, zaman zaman yaşlı insanların bu durumları yaşayabildiğine dikkat çekerek, "Varisli damarlar kolayca parçalanabilir. Yaşlı insanların bu damarlarını basit bir operasyonla tedavi etmeleri için çalışıyorum" dedi.