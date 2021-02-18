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Gündem Avustralya'da 4 metreden uzun timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu
Gündem

Avustralya'da 4 metreden uzun timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu

Avustralya'nın kuzeyindeki Queensland eyaletinde 4,2 metre uzunluğundaki bir timsahın midesinde insan kalıntılarına rastlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:48:00 -
Avustralya'da 4 metreden uzun timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu

Yetkililer, timsahın midesinde bulunan kalıntıların, bölgede kaybolan 69 yaşındaki balıkçı Andrew Heard'a ait olabileceğinden şüpheleniyor.

"Livescience.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Andrew Heard, 11 Şubat'ta balık avlamak üzere teknesiyle açıldı.

Heard'a ulaşamayan eşinin, yetkililere başvurmasının ardından balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı. 

Hinchinbrook Adası yakınlarında yaşlı adama ait olduğu tahmin edilen alabora halinde balıkçı teknesi bulundu. 

Çevrede yapılan incelemelerde insan kalıntılarına rastlanmasının ardından bölgede 4,2 metre uzunluğunda bir timsah görüldü.

 Uyutularak incelenen timsahın midesinde insan kalıntılarına rastlandı.

Queensland Çevre Dairesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Timsahın karnından çıkan insan kalıntılarının kaybolan balıkçı Heard'a ait olabileceği tahmin ediliyor." ifadesi yer aldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki kıyılarda devasa timsahlar bulunuyor.

 

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