Avustralya’da 333 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 2 kişi öldü

MELBOURNE (AA) – Avustralya’da son 24 saatte 333 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, Melbourne kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve vakalardaki artış hakkında açıklamalarda bulundu.Eyalet Sağlık Bakanı Jenny Mikakos ile basın mensuplarının karşısına çıkan Başbakan Andrews, Melbourne’da Kovid-19 nedeniyle tedavi altında bulunan 80 yaşlarındaki 2 erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.Son 24 saatte 28 binden fazla kişiye uygulanan testlerde 317 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını ve bunun virüsün başladığından bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu belirten Andrews, 29’u yoğun bakımda olmak üzere 109 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.Başbakan Andrews, Melbourne’da üçüncü seviyedeki tedbirler kapsamında 8 Temmuz’da yürürlüğe giren "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" uygulamasının, daha sıkı önlemleri içeren dördüncü kategorideki kurallara dönüştürülmesini şimdilik düşünmediklerini sözlerine ekledi.- Avustralya’daki can kaybı 113’e yükseldiMelbourne’daki can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelinde Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 113’e yükseldi. Ülkede 3 milyon 222 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 10 bin 813 kişiden 7 bin 928'inin iyileştiği kaydedildi. Özellikle Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde görülen yeni vakalarla Avustralya genelinde toplam 2 bin 316 aktif vaka bulunuyor.- İşsizlik oranı 7,4’e yükseldiÖte yandan Kovid-19’un yayılmasını durdurmak amacıyla uygulamaya konulan yasak ve kısıtlamalar nedeniyle işsiz kalanların oranlarındaki artışın sürdüğü belirlendi. Avustralya İstatistik Bürosundan yapılan açıklamaya göre mayıs ayında 7,1 olarak kaydedilen işsizlik rakamlarının, hazirandaki iş kayıplarının devam etmesiyle 7,4’e yükseldiği ortaya çıktı. Avustralya’da nisan ayındaki işsizlik oranı 6,4 olarak kayıtlara geçmişti.