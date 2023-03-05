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Dünya Avustralya’da 2.4 ton kokain yakalandı
Dünya

Avustralya’da 2.4 ton kokain yakalandı

Batı Avustralya Polis Birimi, “Kayın” adı verilen ve 6 hafta süren bir operasyonun sonunda ülkeye sokulmaya çalışılan 2,4 ton kokaini ele geçirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 16:36:00 -
Avustralya’da 2.4 ton kokain yakalandı

Yerel basına göre; Avustralya’ya giden bir gemide kasım ayında ele geçirilen 677 milyon dolar değerindeki 2,4 ton kokain, Avustralya’da bir yılda tüketildiği tahmin edilen toplam kokain miktarının yarısına tekabül ediyor. Polisin açıklamasına göre, ABD ve Avustralya polisinin ortak yürüttüğü operasyonla Güney Amerika açıklarında durdurulan gemideki 2,4 ton kokaine el konuldu. Kaçakçılığı yapan uluslararası uyuşturucu şebekesinin çökertildiği ifade edilen açıklamada, kokaini Avustralya’da dağıtması planlanan ve Meksika uyuşturucu karteli ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 12 Avustralya ve ABD vatandaşı gözaltına alındı.

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