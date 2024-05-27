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Aktüel Avustralya'da 100 milyon yıllık muhteşem keşif: Tek delikliler takımına ait yeni türler bulundu! O hayvanı ...
Aktüel

Avustralya'da 100 milyon yıllık muhteşem keşif: Tek delikliler takımına ait yeni türler bulundu! O hayvanı ...

Yeniakit Publisher
2024-05-27 19:38:00 - 2024-05-27 19:44:51
Avustralya'da 100 milyon yıllık muhteşem keşif: Tek delikliler takımına ait yeni türler bulundu! O hayvanı ...

Avustralya'dan bilim insanları, tarih öncesi çağlarda yaşamış tek delikliler (monotremata) takımından 3 hayvan türe ait fosiller keşfetti.

Bilim insanları, Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyindeki Lightning Ridge kasabasında keşfedilen ve yaklaşık 100 milyon yıl önce Avustralya'da yaşadığı tahmin edilen canlılara ait fosilleşmiş kalıntıları inceledi.Araştırmacılar, çene kalıntılarını inceledikleri canlılardan ilkinin, tek deliklilerin günümüzde yaşayan temsilcileri olan ornitorenk ve kısa gagalı dikenli karıncayiyen (ekidna) benzeri özellikler taşıdığını belirtti.Keşfedilen bu yeni türü "ekidnapus (opalios splendens)" olarak adlandıran bilim insanları, türün genel anatomisinin ornitorenkleri andırdığını ancak çene ve burun özelliklerinin kısa gagalı dikenli karıncayiyenler gibi olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, keşfedilen diğer 2 tek delikliler türünün, karada yaşayan ve boyutça oldukça küçük "parvopalus clytiei" ile modern ornitorenklere benzeyen "dharragarra aurora" olduğunu açıkladı.Avustralya Müzesi Araştırma Enstitüsünde memeli hayvanlar üzerine çalışan araştırmanın başyazarı Profesör Tim Flannery, "Yaptığımız keşif, yepyeni bir uygarlık keşfetmek gibi bir şey." dedi.Flannery, "Bu yeni fosillerin keşfedilmesi, Avustralya'nın antik çağlarda tek deliklilere ev sahipliği yaptığının ilk göstergesidir." ifadesini kullandı.Keşfe ilişkin detayların yer aldığı makale, "Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology" dergisinde yayımlandı.Tek delikliler (monotremata), diğer memelilerden farklı olarak yumurtlayarak çoğalır ancak memeliler gibi yavrularını sütle besler.Cinsel organları, idrar yolu ve bağırsakları tek bir delikten meydana geldiği için bu isimle anılan tek delikliler, dikenli karıncayiyengiller ve ornitorenkgiller olmak üzere 2 familyadan oluşur. 

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