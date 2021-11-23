Avustralya Meteoroloji Bürosu açıkladı: La Nina hava olayları başladı

Avustralya Meteoroloji Bürosu bugün Pasifik’te El Nino’nun soğuk evresi La Nina’nın başladığını duyurdu. Görevliler, La Nina’nın güney yarım kürede 2022 sonbaharına kadar hissedileceğini ve yaz aylarına giren Avustralya’da sağanak yağışlara, sele ve şiddetli fırtınalara yol açacağını ifade etti.

Yüzyılın en şiddetli yağmuru

BOM açıklamasında "İklim modelleri, bu La Nina'nın kısa ömürlü olacağını ve güney yarımküre yazının sonlarına veya 2022 sonbaharının başlarına kadar devam edeceğini gösteriyor. La Nina olayları, yaz aylarında Avustralya'nın kuzey ve doğusunun çoğunda ortalamanın üzerinde yağış olasılığını artırıyor" ifadelerini kullandı.

Soğuk suları yüzeye çıkar

La Niña, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) olarak bilinen hava olayının üç aşamasından biri olarak tanımlanır. El Nino sıcak evre olarak tanımlanırken La Nina ise daha soğuk evre olarak nitelendirilir. La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki ılık yüzey sularının Güney Amerika'dan Endonezya'ya sürüklenmesi ve nispeten daha soğuk olan suların yüzeye çıkmasıyla meydana gelir.

Kar fırtınası yükseliyor

Yaz mevisimine giren Avustralya kıtasında sıcakların düşmesine neden olan La Nina, Kuzey Amerika ve Kanada'da kar fırtınaları riskini yükseltir.