  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avustralya Mahkemesi'nden Djokovic kararı
Spor

Avustralya Mahkemesi'nden Djokovic kararı

Avustralya Federal Mahkemesi, Novak Djokovic'in vizesinin iptal kararına yaptığı itirazı reddetti. Djokovic sınır dışı edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 10:29:00 -
Avustralya Mahkemesi'nden Djokovic kararı

Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki Avustralya Federal Mahkemesinin bugün vereceği karar belirleyecek.

Aşı karşıtlığının yanı sıra Avustralya'da yürürlükte olan aşı kurallarına uymaması nedeniyle Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic'in, karara itirazının görüşüldüğü duruşma, Avustralya Federal Mahkemesinde yerel saatle sabah 09.30'da (TSİ 01.30) başladı.

Ünlü raket, Avustralya'da kalıp kalamayacağını belirleyecek duruşmayı Melbourne kentinin Carlton semtindeki Park Otel'de avukatının ofisinden video konferans yöntemiyle takip ediyor.

Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırp kökenli Avustralyalılardan oluşan az sayıdaki hayranı da mahkeme binasının önünde tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'e destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay