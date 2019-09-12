Avustralya İran'dan tutuklu 3 vatandaşının serbest bırakılmasını istiyor

CANBERRA (AA) - Avustralya hükümetinin, İran'da tutuklanan ikisi kadın üç Avustralyalının serbest bırakılması için Tahran yönetimine baskı yaptığı bildirildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Senato'da yaptığı açıklamada, ikisi Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip, tutuklu 3 Avustralya vatandaşıyla ilgili konuyu İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile "birçok kez" görüştüğünü belirtti.

Payne, "Avustralya hükümeti, gözaltına alındıkları andan itibaren vatandaşlarının serbest bırakılması için İran hükümetine baskı yapıyor. Hükümet, bu kişilere adil, insanca ve uluslararası normlara uygun şekilde muamele edilmesini sağlamak için çaba sarf ediyor." dedi.



Seyahat blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çifti ile ismi açıklanmayan bir kadın akademisyenin tutukluğunun uluslararası meselelerden kaynaklandığını düşünmediğini ifade eden Payne, "Bu tutuklamaların İran'ın nükleer programı, Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırımları ya da denizlerdeki seyrüsefer güvenliği konusundaki uluslararası endişelerle bağlantılı olduğunu düşünmek için hiçbir sebebimiz yok." diye konuştu.

Firkin ve King'in haftalar önce, akademisyenin ise aylar önce gözaltına alındığını ifade eden Payne, tutuklamaların, "Avustralya hükümeti ve kendisi için derin bir endişe konusu" olduğunu belirtti.

İngiltere'nin The Times gazetesi, Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip iki kadın ve Avustralyalı bir erkeğin farklı zamanlarda İran'da tutuklanarak başkent Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulduğunu duyurmuştu.

Haberde, çifte vatandaşlığa sahip kadın ve Avustralya vatandaşı erkeğin, 10 hafta önce turist olarak geldikleri İran'da tutuklandıkları belirtilmişti.

Avustralya'da bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan Avustralya-İngiltere vatandaşı diğer kadının ise tutuklandıktan sonra yargılandığı mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.



Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümetin İran'da tutuklu vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sağladığı ancak dosyanın gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi verilemeyeceği kaydedilmişti.



