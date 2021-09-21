Avustralya Başbakanı’ndan Fransa’ya cevap: Pişman değilim asla olmam

Fransa ile yaptıkları anlaşmanın iptal kararını savunan ve Avustralya’nın stratejik çıkarlarını koruması gerektiğini vurgulayan Morrison, ‘‘Avustralya’nın ulusal çıkarlarını ilk sıraya koyma kararından pişman değilim. Asla olmam’’ ifadelerini kullandı. Fransa’nın büyükelçisini geri çağırmasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını bununla birlikte Fransa’nın da anlaşmanın iptaliyle yaşadığı hayal kırıklığını anladıklarını dile getiren Morrison, ‘‘Onları anlıyor ve onlara saygı duyuyoruz’’ dedi. Morrison, Fransa’yla üretilecek denizaltıların Avustralya’nın egemenlik çıkarlarını korumada ihtiyaç duyduğu katkıyı yapamayacağını anladıkları için anlaşmayı bitirme kararı verdiklerini belirtti.

Fransız Bakan, İngiliz bakan ile görüşmesini erteledi

Öte yandan; Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile İngiliz mevkidaşı Ben Wallace arasındaki ikili toplantının, Avustralya’nın Paris ile imzaladığı milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasının ardından ertelendiği bildirildi.