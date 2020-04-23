Avustralya Başbakanı Morrison'dan Türkçe ramazan mesajı

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, farklı dillerde yayınladığı ramazan mesajında, ülkede yaşan Türklerin ramazanını Türkçe mesajla tebrik etti.



Başbakan Morrison, yarın başlayacak ramazan ayına hazırlanan ülkedeki 600 binden fazla Müslüman için görüntülü ve yazılı mesaj yayınladı.



İngilizce olarak yayınladığı görüntülü mesajın ardından ülkede yaşayan Türkler için de Türkçe yazılı açıklamalara yer verilen Başbakan Morrison'un mesajında, "Mübarek ramazan ayı, tüm dünyadaki Müslümanlar için özel fedakarlık sürecidir. Bu ay, derin düşünce ve yenilenmenin yanı sıra oruç ve dua zamanıdır." ifadeleri kullanıldı.



- Morrison: "Sizin gibi ben de camilerin açık olmasını isterdim"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Müslümanların ramazanı ve iftarları evde sadece beraber yaşadığı kişilerle yapmak durumunda olduğunu hatırlatan Morrison, şunları kaydetti:

"Sizin gibi ben de camilerin açık olmasını isterdim. Kutsal zamanlarda ibadet yerlerinin açık olmasını isterdim. Sizi temin ederim ki yine her yerin açılacağı zaman gelecek."



Küresel salgından dolayı dünyanın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, inancın verdiği umuda ve maneviyat gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Morrison, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ümit ediyorum ki Avustralya'da yaşayan Müslümanlar bu zor zamanlarında inançlarından, ailelerinden, toplumlarından ve dayanışma içinde oldukları birbirlerinden güç alırlar. Avustralya'nın her yerindeki Müslümanlara, örnek davranışlarından, toplum içindeki liderliklerinden dolayı yaptıkları her şeye teşekkür etmek istiyorum. Ramazana girerken önümüzdeki bir ay boyunca sizler için derin, anlamlı, kendinizi yenileme, değiştirme ve bu kriz döneminde birbirinize dua etmeniz dileğiyle. Ramazanınız mübarek olsun."



Avustralya'da Kovid-19'un yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, kiliseler, yüzme havuzları ve spor salonları gibi halkın bir araya geldiği mekanlarla birlikte camiler de kapatılmış durumda. Ramazanı evlerinde geçirecek olan ülkedeki Müslümanlar, camilerdeki etkinlikleri sosyal medya üzerinden verilen canlı yayınlarla takip edebilecek.

