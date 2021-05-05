Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık çalışanları öncelik aşılananlar arasın yer aldı. Sağlık çalışanlarının ardından belirlenen yaş grupları aşı olmaya başlandı. Son olarak 55 yaş için aşı randevu sistemi açıldı. Ayrıca öğretmenler ve muhtarlar da öncelikli olarak aşı sistemine dahil edildi. Son olarak öncelik sırasına avukatlar dahil edildi. Peki, avukatlar ne zaman aşı olabilecek?

Avukatlar ne zaman aşı olacak? Kaç yaşındaki avukatlar aşı olacak?

Türkiye Barolar Birliği, sosyal medya hesabından aşı önceliği hakkında açıklama yapıldı. Paylaşımda, “Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

40 yaş ve üstü avukatlar MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182 üzerinden randevularını alabilir. MHRS sistemine giriş yapıp ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıklayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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