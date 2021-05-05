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Yaşam Avukatlar ne zaman aşı olacak? Kaç yaşındaki avukatlar aşı olacak?
Yaşam

Avukatlar ne zaman aşı olacak? Kaç yaşındaki avukatlar aşı olacak?

Avukatlar aşı randevusunu nasıl alır? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Son olarak 55 yaş üstü için aşı randevuları açılmıştı. Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada avukatlara da öncelikli aşı hakkı tanındı. Peki, avukatlar ne zaman aşı olacak? Avukatlar nereden ne zaman aşı randevusu alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 22:32:00 -
Avukatlar ne zaman aşı olacak? Kaç yaşındaki avukatlar aşı olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık çalışanları öncelik aşılananlar arasın yer aldı. Sağlık çalışanlarının ardından belirlenen yaş grupları aşı olmaya başlandı. Son olarak 55 yaş için aşı randevu sistemi açıldı. Ayrıca öğretmenler ve muhtarlar da öncelikli olarak aşı sistemine dahil edildi. Son olarak öncelik sırasına avukatlar dahil edildi. Peki, avukatlar ne zaman aşı olabilecek?

Avukatlar ne zaman aşı olacak? Kaç yaşındaki avukatlar aşı olacak?

Türkiye Barolar Birliği, sosyal medya hesabından aşı önceliği hakkında açıklama yapıldı. Paylaşımda, “Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir.  40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır.  Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

40 yaş ve üstü avukatlar MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182 üzerinden randevularını alabilir. MHRS sistemine giriş yapıp ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıklayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

MHRS AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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