Avukatıyla basılan homo FETÖ'cüye hücre cezası!

Fetullahçı Terör Örgütü’nce gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan ve Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel’in kelepçeleyerek rütbelerini sökülüp Maltepe Cezaevi’ne götürülmesi olayını organize eden ve geçtiğimiz ocak ayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşı S.B.Ü.’nün Silivri Cezaevi’nde avukatı ile görüşme odasında uygunsuz şekilde basıldığı ortaya çıkmıştı.

Tespitlere göre eski Yüzbaşı S.B.Ü., 18 Haziran’da, kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından kayboldu. Bu durumu farkeden infaz koruma memurları odaya girdiklerinde eski yüzbaşı S.B.Ü. ve avukat A.B.O.’yu uygunsuz bir biçimde bastı.

Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı

Darbeci eski Yüzbaşı S.B.Ü. ile kuzeni ve avukatı olan A.B.O’nun cinsel ilişki halinde olduklarını gören infaz koruma memurları ikiliyi odadan çıkartıp tutanak tuttu. S.B.Ü.’nün kaldığı koğuş ve oda değiştirilirken avukat da ceza evinden çıkartıldı.

20 gün hücre cezası verildi

S.B.Ü.hakkında Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Diğer taraftan ise Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. Son TV'nin haberine göre, Disiplin kurulu başkanlığı 26 Haziran günü tutuklu hükümlünün ‘Cinsel saldırıda bulunmak, bu suçlara kalkışmak veya cinsel tacizde bulunmak’ suçunu işlediği gerekçesiyle 20 gün hücre cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.