Avukat Yaşar Baş'tan Saadet'e zor soru: Size ne oluyor?

Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi'nin içinde bulunduğu durumu ortaya koyan Avukat Baş, "Saadet Partililer, beyaz adamların partisi CHP ile aynı mevzilere geçip oradan bize ateş açmaktan başka ne yapıyorlar ki.." dedi.

Bloğundaki yazısına "Saadet Partililerin halini görünce trajik bir hikaye geldi aklıma.." diyerek başlayan Avukat Baş, şu ifadeleri kullandı:

Kızılderililer ile Beyazlar arasında bir çatışmada, beyazların mevzisinden kendilerine ateş açan bir zenci olduğunu gören Kızılderili Kabile Reisi şok olmuş ve demiş ki;

Beyazları anlıyorum, onlardan zerre adalet, merhamet, nezaket beklemiyorum ama bu Kara Beyaz adama ne oluyor…

Saadet Partililer, beyaz adamların partisi CHP ile aynı mevzilere geçip oradan bize ateş açmaktan başka ne yapıyorlar ki..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hadi beyaz adamların partisi CHP küresel güç odaklarının maşası terör örgütlerinin ortağı, size ne oluyor yahu…

CHP bu milletin tarihine, inancına, medeniyet değerlerine düşmanlıklarında bizi şaşırtan hiç bir şey yok, size ne oluyor….

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerindeki talan ve kıyımdan payınıza, işinden edilen on beş binden fazla işçinin bedduasından başka ne düştü…

Mazlum bir dünyanın göz yaşlarının CHP’li beyaz adamlar için bir öneminin olmadığını çok iyi biliyoruz, size neler oluyor…

Onlar Erbakan hocanın resmine törenler yaparken, nesline ve inancına düşmanlık etmekten utanmıyor zaten, onlar nasıl sindirebiliyorlar bunu?

Erbakan hocanın sahte mirasçıları, gerçek mirasçılarına göstermedikleri sadakati, hadi bırakın sadakati en azından asgari nezaketi, neden Kılıçdaroğlu’nun ayaklarının altına seriyorlar…

Türkiye’nin kıblesini küresel güç merkezlerine döndürmekten paylarına ne düşecek mesela …

Paylarına her ne düşecekse, dünyanın mazlum coğrafyalarının kalbini kırmaya değer mi?…

Bir gün hepimiz şaşmaz bir terazinin kurulacağı günde buluşmayacak mıyız?…

Orada kalbini kırdıklarınızın yüzüne bakmayacak mısınız?….

Bir karar aldınız, bir yola girdiniz…

Seçim değil mesele… Seçim zaten bitti görünüyor… O beyaz adamlar sizi köle pazarlarında zincire vurduğunda, sizin için yüreği yanacak olanlara yüz çevirmeyin… Girdiğiniz yoldan dönecek mecaliniz yok… Bari kalbimizi kıracak şeyler yapmayın.