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Yaşam Avukat portal
Yaşam

Avukat portal

Avukat portal giriş, avukat portal e devlet, avukat portal mobil imza, avukat portal haciz talebi, avukat portalı talep karşılama, mahkeme dava dosyaları sorgulama, avukat portalı giriş e devlet, avukat portalı e imza kurulumu haberine ilişkin detaylar. İşte avukat UYAP bilişim sistemi detayları.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:08:00 -
Avukat portal

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne bilinen kısa adıyla UYAP denmektedir. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan dış hizmetlere ortak erişim portalı avukat.uyap.gov.tr Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen avukatların yargı ve dava işlemlerini yürüttüğü sistemdir.

Uyap Avukat portal girişi nasıl yapılır?

UYAP avukat sistemi, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan dış hizmetlere ortak erişim portalıdır. Avukat portal ile avukatlar ilgili tüm dosyalarını sorgulayabilir, hukuk, İdari davalar açabilabilmekte. İcra takibi yapılabileceği gibi duruşmalar da an be an takip edilebilmekte. Yine avukat portalı üzerinden vekalet gönderebilmektedir.

Avukat portal nasıl kullanılır?

Avukat portalı girişi yapmak için ne yapılır? Avukat portalını etkin bir şekilde kullanmak için UYAP sistemine, bağlı olunan Baro veya görev yapılan yerdeki Adalet Komisyonuna kayıt yapılmalıdır. Adalet. Komisyonuna kayıt yaptırıldıktan sonra https://avukat.uyap.gov.tr adresinden yeni UYAP uygulaması ile giriş tıklandığında indirilen uygulamayı bilgisayarınıza, Uyap editör programı olan java programını yüklemeniz gerekmektedir.

UYAP avukat sistemine giriş yapmak için avukat UYAP sitesine girilmelidir. Avukat UYAP girişi için tıklayınız.

avukat UYAP sitesine girildikten sonra giriş seçenekleri sekmesinden YENİ UYAP UYGULAMASI İLE GİRİŞ ve e DEVLET ARACILIĞIYLA GİRİŞ seçenekleri bulunmakadır. 

Avukat portal girişi e devlet

e-Devlet Kapısı'nı kullanarak tüm kamu kurumlarının sağladığı hizmetlere hızlı ve güvenli bir şekilde tek bir tıkla ulaşabilirsiniz. Kamu hizmetlerinden biri de UYAP avukat portal girişidir. UYAP avukat portalı girişine e devlet üzerinden giriş yapılabilmektedir. UYAP avukat girişi için tıklayınız.

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