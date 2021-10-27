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Yerel Avukat evinde ölü bulundu
Yerel

Avukat evinde ölü bulundu

Denizli’de yakınların kendisinden haber alamadığı avukat, yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin inceleme gerçekleştirdiği evin önüne gelen yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 16:38:00 -
Avukat evinde ölü bulundu

Olay, Pamukkale ilçesi İncillipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; avukat olan İbrahim Köseoğlu’ndan bir süredir haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri avukat Köseoğlu’nun evde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalar gerçekleştirirken, avukatın meslektaşları ve yakınları evin önüne gelerek göz yaşlarına hakim olamadı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemenin ardından avukatın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu’na kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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